Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Bugün Fenerbahçe maçı yok mu?

Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında karşı karşıya gelecek. Maçın Türkiye saati ile geç bir saatte başlayacak olması nedeniyle futbol severler Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Bugün Fenerbahçe maçı yok mu? Sorularını gündeme taşıdılar.