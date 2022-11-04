Dinamo Kiev - Fenerbahçe Maç Özeti (VİDEO) Kiev - Fenerbahçe maç özeti! Fenerbahçe maç özeti!
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürerken Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler maçın özeti için Fenerbahçe Dinamo Kiev maç özeti araştırması yapmakta. Peki, Fenerbahçe Kiev maçı özeti nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Dinamo Kiev maç özeti görüntüleri ve önemli pozisyonlar!
Fenerbahçe Dinamo Kiev maç özeti! UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürerken Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler maçın özeti için Fenerbahçe Dinamo Kiev maç özeti araştırması yapmakta. Peki, Fenerbahçe Kiev maçı özeti nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Dinamo Kiev Fenerbahçe maç özeti görüntüleri ve önemli pozisyonlar haberimizde...
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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 2 - 0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
Maça harika başlayan Arda Güler, attığı paslar ve özellikle takımın geçiş hücumlarında rakiplerine attığı çalımlarla tüm taraftarları ayağa kaldırdı. Genç yıldız müthiş performansını golle süsledi.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Crespo'nun ceza sahasına ortaladığı topu uzaklaştırmak isteyen Dinamo Kiev kalecisi topu Arda'nın önüne attı. Yıldız futbolcu önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.