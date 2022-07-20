Dinamo Kiev - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Temmuz Çarşamba Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı bitti mi, golleri izle!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalıyor. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstleniyor. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Temmuz Çarşamba Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı bugün yani 20 Temmuz Çarşamba saat 21:00 'da başlayacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç Türkiye saati ise bugün (20 Temmuz Çarşamba) saat 21:00 'da başlayacaktır.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi. Detayları yazacağız.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİNİ İZLE

Maçın bitiminin ardından BeinSports'da maç özeti yayınlanacaktır. Aşağıdaki linkten özet takibi yapabilirsiniz.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçı haftaya yani 27 Temmuz Çarşamba saat 20:00 'da başlayacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Lodz'da, Miejski al. Unii Lubelskiej 2 Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay

Osayi

Serdar Aziz

Szalai

Ferdi

Arao

İsmail Yüksek

İrfan Can

Rossi

Valencia

King