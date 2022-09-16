Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti (VİDEO) Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti izle! Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti?
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UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında Dinamo Kiev - AEK Larnaca karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-0'lık AEK LARNACA galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti! Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti izle (VİDEO) Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında Dinamo Kiev - AEK Larnaca karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0'lık sonuçla AEK LARNACA kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti! Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti izle (VİDEO)
Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.
Dinamo Kiev - AEK Larnaca maçı, Aek Larnaca'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.