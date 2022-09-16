Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti (VİDEO) Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti izle! Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında Dinamo Kiev - AEK Larnaca karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-0'lık AEK LARNACA galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti! Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti izle (VİDEO) Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti?

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UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında Dinamo Kiev - AEK Larnaca karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0'lık sonuçla AEK LARNACA kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti! Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti izle (VİDEO)

DİNAMO KİEV - AEK LARNACA MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

DİNAMO KİEV - AEK LARNACA MAÇ ÖZETİ

Dinamo Kiev - AEK Larnaca maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

DİNAMO KİEV - AEK LARNACA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dinamo Kiev - AEK Larnaca maçı, Aek Larnaca'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.