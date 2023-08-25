Dinamitle patlatılan 16 katlı rezidans yerle bir oldu...O anlar kamerada

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da dinamit kullanılarak yıkılan 16 katlı devasa rezidansın yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Defne ilçesinde depremde hasar gören yapıların yıkımları da hız kesmeden devam ediyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 16 katlı devasa rezidans da ekipler tarafından dinamitle patlatılarak yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi olumsuzluk yaşanmadı. Devasa binanın yerle bir olduğu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.