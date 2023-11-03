Dimes, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Dimes hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Dimes hangi ülkenin? Dimes tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Dimes markası nereye ait?

Dimes hangi ülkenin? Dimes tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Dimes markası nereye ait?

Dimes hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Dimes, 1958 yılında Tokat'ta kurulan Türkiye'nin ilk meyve suyu üreticisi şirket. Günümüzde süt ürünleri, limonata ve kahveli içecekler de üretmektedir. Peki, Dimes hangi ülkenin? Dimes tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Dimes markası nereye ait?

DİMES HANGİ ÜLKENİN?

Dimes, Türkiye merkezli bir meyve suyu ve içecek markasıdır. Yerel bir marka olarak 1983 yılında Türkiye'de kurulan Dimes, doğal meyve suları, nektarlar, içecekler ve diğer sağlıklı içecekler konusunda tanınmış bir isim haline gelmiştir. Dimes, taze ve kaliteli meyveleri kullanarak ürettiği ürünlerle Türk tüketicilerinin güvenini kazanmıştır. Ayrıca, Dimes'in ürünleri yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da bulunmaktadır.

2005 yılında Türk markası olarak ihracatta 52 ülkeye ulaşan ilk meyve suyu markası olmuştur. Karton ambalajdaki ilk şeker ilavesiz %100 Nar suyu ve %100 Üzüm suyunu üretildi. 2019 yılında OBSESSO markası ile soğuk kahve pazarına girmişlerdir.