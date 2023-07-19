Dim Sum tarifi! Masterchef Dim Sum nasıl yapılır? Dim Sum yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Dim Sum hangi ülkeye ait?

Masterchef 19 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Dim Sum yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Dim Sum nasıl yapılır? Dim Sum yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Dim Sum yemeği tarifi! Dim Sum nasıl yapılır? Dim Sum yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Dim Sumtarifi oldu. Peki en güzel Dim Sumyemek tarifi nasıldır? Dim Sumyemeği nasıl yapılır? Dim Sum için gerekli malzemeler nelerdir? Dim Sum tarifi! Dim Sum nedir, ne demek? Masterchef Dim Sum nasıl yapılır? Dim Sum hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Dim Sumhangi ülkeye ve yöreye aittir? Dim Sum hangi ülkenin yemeğidir? İşte detaylar...

DİM SUM HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ? DİM SUM NEDİR, NE DEMEK?

Dim sum, Çin mutfağında et, balık ve kabuklulardan oluşan bir menüdür. Önemli bir kahvaltı ve öğle yemeği olup yemekle birlikte çay içilir. Kanton geleneğinde sonsuz bardak çaya ve dim suma sahip olma geleneği Kantoncada dilinde çay içmek anlamına gelen yum cha olarak da adlandırılır.

DİM SUM İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

300 gr kıyma (dana veya tavuk tercih edilebilir)

1 su bardağı doğranmış lahana veya çin lahanası

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı zencefil (rendelenmiş veya ince doğranmış)

Jiaozi hamuru (marketten hazır olarak alabilir veya evde yapabilirsiniz)

DİM SUM NASIL YAPILIR?

Doğranmış lahanayı bir kaba koyun ve biraz tuz ekleyerek elinizle ovun. Böylece lahana suyunu salacak ve daha sonra dumpling içinde fazla su birikmesini önleyecektir.

Kıymayı, soya sosunu, susam yağını ve rendelenmiş zencefili ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Jiaozi hamurundan yuvarlak parçalar kesin ve her birinin ortasına doldurma karışımından koyun.

Hamurun kenarlarını ıslatın ve yarıya katlayın. Parmaklarınızla kenarları sıkıştırarak güzel bir şekil verin.

Doldurma işlemi bitene kadar bu adımları tekrarlayın.

Buharda 15-20 dakika pişirin veya haşlama yaparak servis yapın. Yanında soya sosu ve sirke karışımıyla servis edin.