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Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak?

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Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki soruşturma gündemi meşgul ediyor. Sokak röportajında konuşan Kayserilioğlu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı ve kaç yıl hapis cezası alacağı merak konusu oluyor.

Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve 30 Ağustos'ta tahliye edilen Kayserilioğlu, bugün yargılanacak. İfadeleri nedeniyle hakkında hazırlanan iddianamede "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları bulunuyor. Peki, Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak?

NE OLMUŞTU?

Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, bugün hakim karşısına çıkıyor. Kayserilioğlu'nun, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor. Kayserilioğlu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçlarından tutuklanmıştı.

DİLRUBA SOKAK RÖPORTAJINDA NE DEDİ?

İzmir'de yapılan sokak röportajında hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkartılan Dilruba Y., 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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