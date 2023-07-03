Dilovası ilçesinde Suriyeli bir grubun evcil bir köpeği zehirlediği iddiası gerginliğe neden oldu. Sokağa çıkan onlarca vatandaş "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı atarken, Valilikten konuyla ilişkin yazılı bir açıklama geldi. Yaşanan olayların ardından Dilovası nerede? Dilovası nereye bağlı? Dilovası hangi şehirde? soruları merak edildi.

Dilovası nerede? Dilovası nereye bağlı? Dilovası hangi şehirde? merak ediliyor.Dilovası ilçesinde dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Suriyeli bir grubun dün gece taşkınlık çıkardığı iddiasıyla sokağa çıkan vatandaşlar sloganlar atarak yürüdü. Yaşananların ardından Dilovası nerede? Dilovası nereye bağlı? Dilovası hangi şehirde? soruları araştırıldı.

DİLOVASI NEREDE?

Dilovası (antik adı: Lbyssa), Kocaeli'nin bir ilçesi. 2008 yılında çıkan kararla Gebze'den ayrılıp ilçe olmuştur. Kocaeli Yarımadası'nın güney kıyı şeridinde yaklaşık 2000 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. İlçe olması ile beraber kaymakamlık belediye binası bünyesinde kurulmuş ve Dilovası'nın ilk kaymakamı Hasan Göç olmuştur. 2009 yerel seçimleri sonucunda Dilovası Belediye başkanı Cemil Yaman olmuştur. Cemil Yaman'dan boşalan belediye başkanlığını 2014 yerel seçimlerinde Ali Toltar kazanmıştır.

Dilovası, adını Diliskelesi sahilinde, Dilderesi'nin biriktirmesi ile oluşan, karanın denize doğru yaptığı dil şeklindeki çıkıntıdan almaktadır. Diliskelesi'nin en önemli özelliği İzmit Körfezi'nin karşı kıyıya en yakın yerinin burada olmasıdır. Hersek burnu ile Diliskelesi arasındaki deniz mesafesi çok kısa olduğu için Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorlukları zamanında önemli yerleşim yeri olan Bursa ve İznik'e en kısa ve hızlı yoldan ulaşım bu noktadan sağlanmıştır. Dilovası-Hersek Burnu arasında trafiği rahatlatmak için Osman Gazi Köprüsü yapılmıştır.

Dilovası'nda yaşayan imparatorlukların bıraktıkları eserler Liyssa Kalesi, Liyssa İskelesi (Diliskelesi) ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan'ın yaptığı Mimar Sinan Köprüsüdür.

Cumhuriyet döneminde Dilovası

1955 yılında yapılan E-5 karayolunun bu bölgeden geçmesiyle bölge değer kazandı.

1960 yıllarında Dilovası'nda sanayileşme başlamış olup 1980'li yıllarda nüfus hızla artarak gecekondulaşmayla birlikte kentleşme başlamıştır.

Dünya ve Türkiye ölçeğinde önemli bazı sanayi tesisi Dilovası'nda faaliyet göstermektedir.

31 Aralık 1986 tarihinde belde olan Dilovası, TBMM nin 22 Mart 2008 tarihinde çıkardığı 5747 sayılı kanunla İlçe hüviyetine kavuştu.

Coğrafi konum

Kocaeli iline bağlı Dilovası ilçesi Körfez ilçesinin batısında Gebze ilçesinin doğusunda yer almakta olup, güneyinde İzmit körfezi, kuzeyinde Gebze ilçesi yer almaktadır. Anadolu yakasını Avrupa yakasına bağlayan deniz, kara ve demiryolları ilçeden geçmektedir. Ayrıca Türkiye'nin önemli deniz limanları (9 adet) ilçede olup Sabiha Gökçen Havalimanı ilçeye 30 km mesafede bulunmaktadır. Ulaşım imkânlarının, ticaret merkezleri ile her yönden bağlantı kurmaya elverişli olması, Dilovası ilçesinde sanayileşmenin gelişmesini sağlamıştır. Dilovası-Hersek Burnu arasında TEM ve E-5 trafiğini rahatlatmak için Gebze - İzmir Otoyolu Projesi dahilinde İzmit Körfez Köprüsü yapılmıştır.

Dilovası İlçesi'nin bazı merkezlere olan uzaklıkları:

Dilovası-İstanbul : 69 km.

Dilovası-İzmit : 39 km.

Dilovası-Ankara: 384 km.

Nüfus

1960'lı yıllara kadar Dilovası, geniş tarım alanları ve orman alanlarıyla kaplı olduğundan yerleşim yeri mevcut değildi. Bölgede sanayileşme başlamasıyla fabrikalarda çalışan işçiler bu bölgeye yerleşmişlerdir. 1980'den sonra fabrika sayısı ile birlikte, bölgede yaşayan nüfusta hızla artmıştır.