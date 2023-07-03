Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Suriyeli bir grubun evcil bir köpeği zehirlediği iddiası gerginliğe neden oldu. Sokağa çıkan onlarca vatandaş "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı atmasının ardından çıkan karmaşayla beraber Dilovası'nda neler oluyor? Son dakika! Dilovası olaylar neden çıktı? Dilovası'nda son durum ne? soruları aratıldı.

Dilovası'nda neler oluyor? Son dakika! Dilovası olaylar neden çıktı? Dilovası'nda son durum ne? merak ediliyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Suriyeli bir grubun dün gece taşkınlık çıkardığı iddiasıyla sokağa çıkan vatandaşlar sloganlar atarak yürüdü.

DİLOVASI'NDA NELER OLUYOR?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Suriyeli bir grubun evcil bir köpeği zehirlediği iddiası gerginliğe neden oldu. Sokağa çıkan onlarca vatandaş "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı atarken, Kocaeli Valiliği'nden konuyla ilişkin yazılı bir açıklama geldi. Olaylara karışan 10 yabancı uyruklu kişinin deport edilmek üzere göç idaresine teslim edildiği belirtilen açıklamada, hiçbir vatandaşın evine saldırı gerçekleştirilmediği ve provokatif amaçlı yayınlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: EVLERE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ

Kocaeli Valiliği de bugün Dilovası'ndaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İlçede evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, hiçbir vatandaşın evine saldırı gerçekleştirilmediğini ve gerçeği yansıtmayan provokatif amaçlı yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, bir köpeğin öldürülmesine sebebiyet verdiği düşünülen kişi ile bir grup arasında yaşanan tartışma ve sonrasında meydana gelen olaylara güvenlik birimlerinin süratle müdahale ettiği belirtildi. Olaya karışan şüphelilerle ilgili yapılan adli işlemlerin ardından yabancı olanlardan 10'unun İl Göç İdaresi Müdürlüğüne deport edilmek üzere teslim edildiği aktarılan açıklamada, evcil hayvanın ölüm sebebinin tespit edilmesi için de numuneler alındığı bilgisine yer verildi.

"GÖRÜNTÜLERDEKİLER KÖPEĞİ ÖLEN ŞAHIS VE YAKINLARI"

Açıklamada, şunlar kaydedildi; "Bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde yabancı uyruklu şahısların vatandaşlarımıza ait evlere saldırdığı şeklinde görüntülerin paylaşıldığı ancak bu görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu şahıslar olmadığı, köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir. Gerçeğe aykırı ve provokatif amaçlı yayınlanan haber ve görüntülere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

OLAYLARA KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da dün Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiası sonrası yaşanan olaya kısa sürede müdahale edildiği belirtilerek, olaya karıştığı tespit edilen şahısların yakalanıp haklarında adli işlem yapıldığı kaydedildi. Öte yandan Dilovası Kent Meydanı'nda toplanan grup, olayları protesto etti.