- Dilkaya deltası doğal güzelliği ile hayran bırakıyor

VAN - Van Denizi ve Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, Van Gölü sahilinde bulunan ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen Dilkaya deltasına kano gezisi düzenledi.

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Dilkaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dilkaya deltası merkezin 24 kilomete güney batısında 1660 rakımda Van Gölü kıyısında yer alıyor. Van Denizi ve Dağcılık Spor Kulübü, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen deltaya kano gezisi düzenledi. Delta, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerden ilgi görüyor.

"Buradaki kano turlarımız görsel bir şölen eşliğinde yapılıyor"

Van bölgesinde doğa ve su sporları ile ilgilendiğini ifade eden Van Denizi ve Dağcılık Spor Kulübü üyesi Nurullah Gülaçar, "Van ve Van Gölü havzası doğa sporları yönünde özellikle büyük bir öneme sahip. Biz Engil Deltasında kano turları düzenliyoruz. Bütün gençlerimizi halkımızı buraya bekliyoruz. Şuan vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi var kano sporuna. Buraya katılmak için sporcu olmasına gerek yok isteyen herkes katılabilir. Kano turu yaparken Akdamar Adası, Artos Dağı, Süphan Dağı ve Van Gölü bir arada buda görsel bir şölen sunuyor buraya gelenlere.

"Burada gün batımını izlemek çok eğlenceli oldu"

İlk defa böyle bir etkinliğe katıldığını ifade eden Selvi Kaçmaz, "Başta koordine olamasam da daha sonra yoluma devam ettim. Burada gün batımını izlemek ve devam etmek çok eğlenceli oldu. Hocamızın eşliğinde çok güzel ilerledik. Bu etkinliği herkese tavsiye ediyorum. Umarım ilk fırsatta kanoya gelirisiniz. Çok güzel bir manzara eşliğinde çok güzel bir etkinlik yaptık. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

"Daha öncede değişik sporlar yaptım ama bu daha güzel ve eğlenceliydi"

Başlangıçta çok heyecanlandığını ifade eden Aytap Dinçer, "Kanoyla ilerledikçe heyecanım gitti. Çok heyecanlı ve eğlenceliydi. Daha öncede değişik sporlar yaptım ama bu daha güzel ve eğlenceliydi. Suyun üzerinde hem Artos Dağı, hem de Van Gölü manzarası ile birlikte bir etkinlik. Van'a ilk gelecek olanlar için müthiş bir deneyim olacaktır. Bir Vanlı olarak ve bir Van sevdalısı olarak herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

"Kano sporu motorsuz, yakıtsız, doğal olması hem vatandaş hem de kamu nezdinde değer kazanmasını sağlıyor"

Van'ın özellikle sulak alanları ile bilindiğini ifade eden Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkan Yardımcısı Muhlis Kaya, "Türkiye'de de kano turizminin yapıldığı 5-6 ilden birisi Van'dır. Özellikle kano turizmi için durgun sular ve sazlık alanlar çok önem arz ediyor. Kano sporu motorsuz, yakıtsız, doğal olması da bu tür sporlara hem vatandaşlar hem de kamu nezdinde değer kazanmasını sağlıyor. Van Denizi ve Dağcılık Spor Kulübü de 2 aydan beri bu erkinlikleri Van'da çeşitli sulak alanlarda yapıyor. -Özellikle Engil deltası, Keşiş (Turna) Gölü ve Nemrut Krater Gölü'nde bu etkinlikler yapılıyor. Bizim 2 aydır gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle doğaseverler tarafından ciddi bir talebin olmasıdır. Bu etkinlikler yapılırken aynı zamanda doğanın korunması ve temiz tutulmasına özen gösteriliyor. Çünkü bu alanlar özel alanlar. Yoğun insan katılımının bu alanları yok etme tehlikesi var. Dolayısıyla bu alanları bir plan çerçevesinde hem kano, hem rafting doğa ve ekstrem sporlarına kazandırılması gerekiyor. Umarım bu tür etkinlikler Van'da yoğunlaşır. Doğa turizmi bir kazanç haline gelir ve yüzlerce gencimiz bu turizmden ekmek kazanır" dedi.