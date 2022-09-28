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Dilin Döğer kimdir, kaç yaşında? O Kız Zeynep kimdir? Dilin Döğer nereli, hayatı ve biyografisi!

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Dilin Döğer kimdir, kaç yaşında? O Kız Zeynep kimdir? Dilin Döğer nereli, hayatı ve biyografisi!

KANAL D'de yayınlanan O Kız dizisinde Dilin Döğer'in canlandırdığı Zeynep karakteri dikkat çekti. Dilin Döğer kimdir, kaç yaşında? O Kız Zeynep kimdir? Dilin Döğer nereli, hayatı ve biyografisi nedir?

28 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı28 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı
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O Kız dizisinin başrollerinde oynayan Dilin Döğer'in hayatı merak ediliyor. Peki, Dilin Döğer kimdir, kaç yaşında? O Kız Zeynep kimdir? Dilin Döğer nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DİLİN DÖĞER KİMDİR?

Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlköğretim eğitimini Mersin'de tamamladı, ardından ailesi ile Ankara'ya yerleşti. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğun yanında ayrıca dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı. Televizyona 2021 yılında, 'Ex Aşkım' dizisinde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle başladı.

Dilin Döğer kimdir, kaç yaşında? O Kız Zeynep kimdir? Dilin Döğer nereli, hayatı ve biyografisi!

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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