Oyuncu Dilin Döğer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Dilin Döğer kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Dilin Döğer kimdir? Dilin Döğer kaç yaşında, nereli?

Dilin Döğer 1995 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. O Kız dizisindeki karakteriyle adından bahsettiren Dilin Döğer kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Dilin Döğer kimdir? Dilin Döğer kaç yaşında, nereli? Dilin Döğer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DİLİN DÖĞEN KİMDİR?

Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. İlk ve Ortaokul eğitimini Mersin'de tamamladıktan sonraailesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nden mezun oldu.

2021 yılında, 'Ex Aşkım' dizisinde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle başladı ve geniş bir kitle tarafından tanındı. Şimdilerde başrolünde Erkan Petekkaya'nın yer aldığı "O Kız" dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor.