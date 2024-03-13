Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kaç yaşında, nereli?
Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kaç yaşında, nereli?
Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe nereli? Detaylar haberimizdedir…
DİLEK TEPE KİMDİR?
Dilek Tepe, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.