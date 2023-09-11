Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı 2. bölüm fragmanı izle! Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı izle!

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DİLEK TAŞI DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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DİLEK TAŞI DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

DİLEK TAŞI DİZİSİ OYUNCULARI

Salih Bademci, Hazal Subaşı, Teoman Kumbaracıbaşı, Özge Özberk, Çiçek Dilligil, Perihan Savaş, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz