KANAL D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı Perşembe günü 7. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Dilek Taşı yeni bölüm (7. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM (7. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Dilek Taşı Her Perşembe KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dilek Taşı 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Dilek Taşıyeni bölüm (7. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşıyeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Dilek Taşı her Perşembe KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Dilek Taşı bu akşam (18 Ekim) saat 20.00'de KANAL D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Dilek Taşıkanalını ziyaret edebilirsiniz.

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

KANAL D'nin sevilen dizisi "Dilek Taşı" her Perşembe akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Dilek Taşı " bu akşam, 18 Ekim'de saat 20.00'de KANAL D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Salih Bademci Hazal Subaşı Ozan Dolunay Elif Doğan Özge Özberk Perihan Savaş Teoman Kumbaracıbaşı Çiçek Dilligil Engin Yüksel Afra Karagöz Lena Naz Kalaycı Ömer Toprak Yılmaz

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

Figen, Kenan ile evlenmeyi kabul eder. Figen, Kenan'a onunla evleneceğini ama onu affetmediğini söyler. Öte yandan Figen, Mustafa'nın karıştığı olayları öğrenir ve Mustafa'ya gerçekten katil olup olmadığını sorar. Tüm bunlar yaşanırken Sevda, Kenan'a aralarında yaşananları kimsenin bilmemesi gerektiğini söyler. Macide ve Rüçhan, Cemre ve Sinan'ı hastaneye yatırır. Rüçhan, Sinan'ın sağlığı için her şeyi göze alır. Mustafa, kızını kurtarmak için peşinden koşar ancak yetişemez. Figen ise Mustafa'ya onu ve Cemre'yi koruyamadığı için pişmanlığını dile getirir. Öte yandan Kenan ve Sevda beraber olur. Sevda, Kenan'ı avuçlarının içine alır. Mustafa ise Figen'i teselli eder. Figen ile Mustafa birbirlerini uzun uzun bakıp, ağlayıp sarılırlar. Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

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