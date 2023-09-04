Yakında başlayacak olan 'Dilek Taşı' dizisi, merakla bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve başlama tarihi hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Dilek Taşı oyuncuları kimler? Dilek Taşı ne zaman başlıyor? Dilek Taşı dizisi kimin hayatını anlatacak? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı'ndan yeni tanıtım yayınlandı. Farklı konusuyla dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. 80'li yılların İstanbul'unda geçen bir hikayenin anlatacağı Dilek Taşı dizisi heyecanla bekleniyor. Kullanıcılar tarafından Dilek Taşı'nın başlayacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, Dilek Taşı oyuncuları kimler? Dilek Taşı ne zaman başlıyor? Dilek Taşı dizisi kimin hayatını anlatacak? Detaylar haberimizde...

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Dilek Taşı oyuncu kadrosunda, Salih Bademci ve Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Teoman Kumbaracıbaşı, Özge Özberk, Çiçek Dilligil, Perihan Savaş ve Elif Doğan gibi ünlü isimler yer almaktadır.

DİLEK TAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle 7 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da Kanal D kanalında ekranlara gelecektir.

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

80'li yılların İstanbul'unda geçen, dönemin buhranlı zamanlarını tüm gerçekçiliğiyle anlatan dönem dizisidir. Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, yeni dizi "Dilek Taşı", Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.