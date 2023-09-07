Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dilek Taşı dizisinin oyuncuları ve konusu araştırılmaktadır. Peki, Dilek Taşı oyuncuları kimler? Dilek Taşı konusu ne, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Dilek Taşı nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Dilek Taşı dizisinin nerede çekiliyor araştırılmaktadır. Peki, Dilek Taşı oyuncuları kimler? Dilek Taşı konusu ne, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Dilek Taşı nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde...

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Dilek Taşı oyuncu kadrosunda, Salih Bademci ve Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Teoman Kumbaracıbaşı, Özge Özberk, Çiçek Dilligil, Perihan Savaş ve Elif Doğan gibi ünlü isimler yer almaktadır.

DİLEK TAŞI DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle 7 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da Kanal D kanalında ekranlara gelecektir.

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

80'li yılların İstanbul'unda geçen, dönemin buhranlı zamanlarını tüm gerçekçiliğiyle anlatan dönem dizisidir. Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, yeni dizi "Dilek Taşı", Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.