Dilek Taşı Macide kim? Dilek Taşı Macide Rona gerçekte kim?

Senaristliğini Can Sinan'ın, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in üstlendiği Dilek Taşı dizisi için beklenen gün geldi çattı. Dram türünde olan ve birbirinden kaliteli oyuncuların yer aldığı dizi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı Macide kim? Dilek Taşı Macide gerçekte kim?

DİLEK TAŞI KONUSU NE?

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

DİLEK TAŞI MACİDE KİM?

Perihan Savaş ise Dilek Taşı dizisinde Macide Rona karakterini canlandırıyor.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Oyuncular:

Salih Bademci,

Hazal Subaşı,

Ozan Dolunay,

Perihan Savaş,

Özge Özberk,

Teoman Kumbaracıbaşı,

Elif Doğan,

Çiçek Dilligil,

Engin Yüksel,

Afra Karagöz

Perihan Savaş'ın Oynadığı Diziler