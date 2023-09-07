Dilek Taşı Macide kim? Dilek Taşı Macide Rona gerçekte kim?
Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizi 80'li yıllarda geçen hikâyesiyle merak uyandırıyor. Dilek Taşı Macide kim? Dilek Taşı Macide gerçekte kim?
Senaristliğini Can Sinan'ın, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in üstlendiği Dilek Taşı dizisi için beklenen gün geldi çattı. Dram türünde olan ve birbirinden kaliteli oyuncuların yer aldığı dizi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı Macide kim? Dilek Taşı Macide gerçekte kim?
Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.
Perihan Savaş ise Dilek Taşı dizisinde Macide Rona karakterini canlandırıyor.
Oyuncular:
- Salih Bademci,
- Hazal Subaşı,
- Ozan Dolunay,
- Perihan Savaş,
- Özge Özberk,
- Teoman Kumbaracıbaşı,
- Elif Doğan,
- Çiçek Dilligil,
- Engin Yüksel,
- Afra Karagöz
Perihan Savaş'ın Oynadığı Diziler
- Dilek Taşı / 2023
- İyilik / Şahika / 2022
- Elkızı / Cavidan Bozdağlı / 2021
- Menajerimi Ara / Kendisi / 2021
- Çukur / Sultan Koçovalı / 2017-2021
- Girdap / 2016
- Bedel / Meryem Karay / 2015
- Osmanlı'da Derin Devlet / 2013
- Sırat / 2011
- Leyla ile Mecnun / 2011
- Gazi / 2008
- Kırmızı Işık / 2008
- Eksik Etek / 2007
- Yaprak Dökümü / 2006
- Şarkılar Susmasın / 2006
- Yanık Koza / 2005
- Gece Yürüyüşü / 2004
- Fırtına Hayatlar / 2004
- Harput Güneşi / 2004
- Kendini Bırak Gitsin / 2004
- Büyük Buluşma / 2004
- Umutların Ötesi / 2003
- Kardelen / 2002
- Yalanın Batsın / 2002
- Sultan / 2001
- Karakolda Ayna Var / 2000
- Kimyacı / 2000
- Ana Kuzusu / 1996
- Sevda Kondu / 1996
- Yarına Gülümsemek / 1991
- El Kızı / 1989
- Perihan Savaş'ın Oynadığı Filmler
- Gerçek Kesit: Manyak / 2018
- Kafalar Karışık / 2018
- Gulyabani / 2014
- Zaman Makinesi 1973 / 2014
- Dursun Çavuş / 2013
- Hop Dedik: Deli Dumrul / 2011
- Takım: Vatan Sana Canım Feda / 2011
- İstiklal: Söğütlü Hacer Ana / 2007
- Eve Dönüş / 2006
- Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç / 2005
- Çalınan Ceset / 2004
- Evlat / 2003
- Gelinlik Kız / 2000
- Savunma / 2000
- Köpekler Adası / 1996
- Gökkuşağı / 1995
- Sevdaların Ölümü / 1992
- Mahallenin Muhtarları / 1992
- Acılar Ve Arzular / 1991
- Kiralık Anne / 1990
- Oy Bebek / 1990
- Minyeli Abdullah 2 / 1990
- Zulüm Treni / 1989
- Bekleyiş / 1989
- Karılar Koğuşu / 1989
- Minyeli Abdullah / 1989
- Yaşarken Ölmek / 1988
- Arka Evin İnsanları / 1988
- Sapık Kadın / 1988
- Cennet Gözlüm / 1987
- Arkadaşım Ve Ben / 1987
- Sis / 1987
- Toprağın Gelini / 1987
- Yarınsız Adam / 1987
- İpekçe / 1987
- Sevgi Dünyası / 1987
- Su / 1986
- Aşk Ve Kin / 1986
- Hastahane / 1986
- Bir Daha Umut / 1986
- Kırlangıç Fırtınası / 1985
- Alkol / 1985
- Sosyete Şaban / 1985
- Keriz / 1985
- Güneş Doğarken / 1984
- Kaşık Düşmanı / 1984
- Yalan / 1982
- Amansızlar / 1982
- Seni Yakacaklar / 1981
- Ayrılık Kolay Değil / 1980
- Yarabbim / 1980
- Çile / 1980
- Vah Başımıza Gelenler / 1979
- Fırat / 1979
- Kara Çadırın Kızı / 1979
- Kara Yazma / 1979
- Yuvasız Kuşlar / 1979
- Köşe Kapmaca / 1979
- Ölüm Görevi / 1978
- Çilekeş / 1978
- Lekeli Melek / 1978
- Yıkılış / 1978
- Kılıç Bey / 1978
- Şeref Sözü / 1977
- Sevgili Oğlum / 1977
- Silah Arkadaşları / 1977
- Satılmış Adam / 1977
- İki Kızgın Adam / 1976
- Silahlara Veda / 1976
- Perişan / 1976
- Sevdalılar / 1976
- Analar Ölmez / 1976
- Deli Kız / 1975
- İntihar / 1975
- Bitirimler Sınıfı / 1975
- Kader Yolcuları / 1975
- Beş Milyoncuk Borç Verir Misin / 1975
- Çapkın Kızlar / 1975
- Hostes / 1974
- Esir Hayat / 1974
- Sevmek / 1974
- Dertler Benim Olsun / 1974
- Taşralı Kız / 1974
- Gerçek / 1974
- Çılgın Arzular / 1974
- Evet mi Hayır mı / 1974
- Sensiz Yaşanmaz / 1974
- Zafer Kartalları / 1974
- Sezercik Küçük Mücahit / 1974
- Bedrana / 1974
- Gülerken Ağlayanlar / 1973
- Çaresizler / 1973
- Kızın Varsa Derdin Var / 1973
- Kuşçu / 1973
- Nefret / 1973
- Soğukkanlılar / 1973
- Yemin / 1973
- Yedi Evlat İki Damat / 1973
- Bebek Yüzlü / 1973
- Namus / 1972
- Malkoçoğlu Kurt Bey / 1972
- Sev Dedi Gözlerim / 1972
- Vur / 1972
- Korkusuz Beşler / 1972
- Aşka Selam Kavgaya Devam / 1972
- Atmaca Mehmet / 1972
- İyi Döverim Kötü Severim / 1972
- Katerina 72 / 1972
- Serseri Kral / 1972
- Para / 1972
- Kanlı Değirmen / 1972
- Şehzade Sinbad Kaf Dağında / 1971
- Perihan Savaş'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları
- Kanlı Nigar / 2012
- Yüzleşme / 2011
- Bozuk Düzen / 2009
- Kim Kimi Kiminle / 2005
- Yedi Kocalı Hürmüz / 2003
- Sekiz Kadın / 2002
- Bir Kış Öyküsü / 2000
- Cyrano de Bergerac / 1967