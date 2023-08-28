Yeni dizi 'Dilek Taşı' hakkında merak edilenler ortaya çıktı. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler paylaşıldı. Peki, Dilek Taşı konusu ne, oyuncuları kimler? Dilek Taşı dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte detaylar...

Dilek Taşı dizisinin konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dilek Taşı oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Peki, Dilek Taşı konusu ne, oyuncuları kimler? Dilek Taşı dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Detaylar haberimizde...

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Dilek Taşı oyuncu kadrosunda, Salih Bademci ve Hazal Subaşı, Teoman Kumbaracıbaşı, Özge Özberk, Çiçek Dilligil, Perihan Savaş ve Elif Doğan gibi ünlü isimler yer almaktadır.

DİLEK TAŞI KONUSU NE?

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, yeni dizi "Dilek Taşı", Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizi, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor.

DİLEK TAŞI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır.