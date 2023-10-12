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Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM CANLI, FULL, REKLAMSIZ İZLE

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Kanal D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı perşembe günü 6. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM CANLI, FULL, REKLAMSIZ İZLE Araştırması yapıyor.

Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de! Öte yandan Kenan ve Sevda beraber olur. Sevda, Kenan'ı avuçlarının içine alır. Mustafa ise Figen'i teselli eder. Figen ile Mustafa birbirlerini uzun uzun bakıp, ağlayıp sarılırlar. İşte Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM CANLI, FULL, REKLAMSIZ İZLE! Sorularına cevaplar…

Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de yayınlanıyor. Bu perşembe günü yayınlanacak olan 6. Bölüm araştırılıyor. Öte yandan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dilek Taşı Yeni bölümüyle perşembe akşamı (12 Ekim) 20.00'de Kanal D'de! Diziyi TV'den ve bölüm sonrası yayınlanacak olan kanallarından Youtube'dan izleyebilirsiniz.

Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM CANLI, FULL, REKLAMSIZ İZLE

Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de! Öte yandan Kenan ve Sevda beraber olur. Sevda, Kenan'ı avuçlarının içine alır. Mustafa ise Figen'i teselli eder. Figen ile Mustafa birbirlerini uzun uzun bakıp, ağlayıp sarılırlar.

Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM CANLI, FULL, REKLAMSIZ İZLE

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosundaElif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM CANLI, FULL, REKLAMSIZ İZLE

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.

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Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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