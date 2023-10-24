"Dilek Taşı yeni yayın günü ne zaman, hangi gün? Dilek Taşı yeni gün ve saati nedir, bu akşam var mı?" Sorularına yanıt aranıyor. KANAL D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı Perşembe günü ekranlara geliyordu. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Dilek Taşı günü değişti mi? Araştırması yapıyor.

DİLEK TAŞI GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ? Dilek Taşı yeni yayın günü ne zaman, hangi gün? Dilek Taşı yeni gün ve saati nedir, bu akşam var mı?

Dilek Taşı Her Perşembe KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyordu. Peki, Dilek Taşı günü değişti mi? Dilek Taşı yeni yayın günü ne zaman, hangi gün? Dilek Taşı yeni gün ve saati nedir, bu akşam var mı? İşte detaylar…

DİLEK TAŞI GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı 'Dilek Taşı' adlı dizi, izleyicilerle artık çarşamba akşamları buluşacak. Kanal D tarafından üretilen bu dizinin yayın günü değişti. Perşembe akşamları ekrana gelen dizi, 25 Ekim tarihinden itibaren her çarşamba akşamı izleyicilere sunulacak.

DİLEK TAŞI YENİ YAYIN GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Dizi, Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi yetenekli isimleri de bünyesinde barındırıyor. 7. Bölümüne kadar her Perşembe akşamı yayınlanan dizi, bundan sonra Çarşamba günleri yine aynı saatinde saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

DİLEK TAŞI YENİ GÜN VE SAATİ NEDİR, BU AKŞAM VAR MI?

Dizinin sosyal medya kanallarında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni günümüzde, yeni bölümlerimizle her çarşamba sizlerleyiz! Dilek Taşı yeni bölümüyle yarın akşam 20.00'de KanalD'de!"