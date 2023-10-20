KANAL D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı Perşembe günü ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Dilek Taşı Final mi yapıyor? Dilek Taşı sezon finali ne zaman, yeni bölüm ne zaman? Araştırması yapıyor.

DİLEK TAŞI Final mi yapıyor? Dilek Taşı sezon finali ne zaman, yeni bölüm ne zaman, kaç bölüm sürecek?

Dilek Taşı Her Perşembe KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Peki, Dilek Taşı Final mi yapıyor? Dilek Taşı sezon finali ne zaman, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

DİLEK TAŞI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sevilen dizi Dilek Taşı her Perşembe KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Dilek Taşı (26 Ekim) saat 20.00'de KANAL D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Dilek Taşı kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Öte yandan şu anda Dilek Taşı oyuncularından ya da yapımcılarından dizinin final olacağı konusunda bir haber alınmadı.

DİLEK TAŞI SEZON FİNALİ NE ZAMAN, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

KANAL D'nin sevilen dizisi "Dilek Taşı" her Perşembe akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Dilek Taşı " bu akşam, 26 Ekim'de saat 20.00'de KANAL D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Salih Bademci

Hazal Subaşı

Ozan Dolunay

Elif Doğan

Özge Özberk

Perihan Savaş

Teoman Kumbaracıbaşı

Çiçek Dilligil

Engin Yüksel

Afra Karagöz

Lena Naz Kalaycı

Ömer Toprak Yılmaz

KÜNYE

Yapım: Pastel Film

Yapımcı: Yaşar İrvül, Efe İrvül

Yönetmen: Altan Dönmez

Senaryo: Can Sinan

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.