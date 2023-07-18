Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Dilek Taşı filmi nerede çekildi ve Dilek Taşı filmi konusu nedir gündeme geliyor. Dilek Taşı filmi oyuncuları kimler ve Dilek Taşı filmi nerede çekildi merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı filmi nerede çekildi? Dilek Taşı filmi konusu nedir? Dilek Taşı filmi oyuncuları kimler?

Dilek Taşı filmi nerede çekildi ve Dilek Taşı filmi konusu nedir merak ediliyor. Dilek Taşı filmi oyuncuları kimler ve Dilek Taşı filmi nerede çekildi gündeme geliyor. Dilek Taşı 1978 tarihinde çekilmiştir. Dilek Taşı filmi nerede çekildi? Dilek Taşı filmi konusu nedir? Dilek Taşı filmi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

DİLEK TAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dilek Taşı filmi Yozgat'ta çekilmiştir.

DİLEK TAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dilek Taşı 1978 tarihli Türk filmidir. 1979 yılında Dilek Taşı adı ile sinemalarda gösterilmiştir. Orhan Elmas'ın yönettiği filmin başrollerini Gülden Karaböcek ve Tuğrul Meteer paylaşmıştır. Filmde ayrıca Erol Taş, Sümer Tilmaç, Diler Saraç ve Muharrem Gürses rol almıştır. Sinema filminde Gülden Karaböcek'in seslendirdiği, Dilek Taşı, Aldırma Gönül, Nem Kaldı, Küstürdün Gönülü, Ah Bu Dünya, Kır Çiçekleri, Ahu Gözlüm ve Ana Kucağı (Uzun hava) adlı eserler yer almaktadır

DİLEK TAŞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?