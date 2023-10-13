DİLEK TAŞI FİGEN KİMDİR? Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Hazal Subaşı oynadığı filmler ve diziler!

Kanal D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı perşembe günü 6. Bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün bitmesiyle başrollerden Hazal Subaşı (Figen) merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı Figen kimdir? Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Hazal Subaşı oynadığı filmler ve diziler! İşte detaylar…

Dilek Taşı'nın son bölümünde Ömer'in Figen ve Mustafa'ya Cemre hakkında öğrendiği bilgiyi söylemesi seyirciler tarafından merakla bekleniyordu. Dizinin başarılı oyuncusu Hazal Subaşı hakkında ise "Dilek Taşı Figen kimdir? Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Hazal Subaşı oynadığı filmler ve diziler!" Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

DİLEK TAŞI FİGEN KİMDİR?

Hazal Subaşı (d. 2 Mayıs 1996, İzmir), Türk oyuncu ve manken. Hazal Subaşı, 2015 Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur.

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, başrol oynamış ve ilk çıkışını burada yapmıştır. Ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı, Show Tv'de yayınlanan Çukur dizisinin kadrosuna katılmıştır. Subaşı, Dilek Taşı dizisiyle yeniden ekranlara dönmüştür.

Hazal Subaşı (Figen)

DİLEK TAŞI'NIN FİGEN'İ HAZAL SUBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

İzmir doğumlu oyuncu Hazal Subaşı Boğa burcudur. Boyu 1,66 metre ve kilosu 52 kg'dır. Hazal Subaşı ilk olarak 2016 yılında "Adını Sen Koy" dizisiyle ekranların karşısına çıktı. Sonrasında "Bir Umut Yeter" ve "Halka" dizilerinde rol almıştır. Son olarak "Çukur" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol alan Subaşı, 2015 yılında Miss Turkey 3. sü ve 2018 yılında Kıbrıs Havadis Medya Ödüllerİ'nde yılın en iyi kadın oyuncusu seçilmiştir.

Subaşı'nın özel hayatı hakkında bilgi bulunmazken Atakan Başavcı ile birlikte oldukları biliniyor.

HAZAL SUBAŞI OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER