Merakla takip edilen Dilek Taşı dizisinin çekim yeri ve anlatıldığı zaman dilimi hakkında bilgiler araştırılıyor. Dizinin hikayesi hangi yıllara dayanıyor ve hangi mekanlarda çekiliyor? Bu ve benzeri soruların yanıtları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor? Dilek Taşı ne zamanı, hangi yılları anlatıyor? İşte detaylar...

Dilek Taşı dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı nerede çekiliyor merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Dilek Taşı'nın çekildiği yıl araştırılmaktadır. Peki, Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor? Dilek Taşı ne zamanı, hangi yılları anlatıyor? Detaylar haberimizde...

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

DİLEK TAŞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dilek Taşı dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşmektedir.

DİLEK TAŞI NE ZAMANI, HANGİ YILLARI ANLATIYOR?

Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor.