Dilek Taşı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak ve Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu merak ediliyor. 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alan ve başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ile Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı dizisinden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Dilek Taşı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, yeni dizi "Dilek Taşı", Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanan dizinin başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizi, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Dizinin seyirciler ile buluşacağı tarih henüz belli değildir.

Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Yeni sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilen dizinin senaryosunu Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin fragmanı kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından Bademci ve Subaşı'nın uyumu izleyicilerden tam not aldı.

Dizinin kadrosunda aynı zamanda Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin tam tarihi ise henüz netleşmedi.