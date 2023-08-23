Kanal D'nin yeni dönem dizisi Dilek Taşı'nın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanını izleyenler oyuncu kadrosunu ve konusunu merak etti. Peki, Dilek Taşı dizisinin konusu nedir? Dilek Taşı oyuncu kadrosunda kimler var, oyuncuları kimlerdir, başrolde kim var? Dilek Taşı dizisi hangi tarihlerde geçiyor? Dilek Taşı ne zaman başlayacak, hangi kanalda? İşte detaylar...

1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alan ve başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ile Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı dizisinden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Peki, Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dilek Taşı dizisi uyarlama mı, hangi dönemi anlatıyor, dizi hangi tarihte geçiyor? İşte bilgiler...

DİLEK TAŞI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Dilek Taşı dizisi yakında Kanal D'de başlayacak. Dizinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak henüz açıklanmadı.

DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanan dizi 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor. Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

DİLEK TAŞI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Salih Bademci

Hazal Subaşı

Ozan Dolunay

Perihan Savaş

Özge Özberk

Teoman Kumbaracıbaşı

Elif Doğan

Çiçek Dilligil

Afra Karagöz

DİLEK TAŞI DİZİSİ HANGİ TARİHTE GEÇİYOR?

1980'li yılları konu alan Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı'ndan ilk fragman yayınladı. Dizinin başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Salih Bademci'nin uyumu ise izleyicilerden tam not aldı. Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.