Televizyon ekranının yeni dönem dizisi Dilek Taşı hangi kanalda ve hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Geçtiğimiz gün, ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başaran Dilek Taşı dizisi konusu nedir ve Dilek Taşı oyuncu kadrosuyla gündeme geliyor. Dilek Taşı dizisi nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Dilek Taşı dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor? Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu!

Dilek Taşı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla ilk bölümden dikkat çekmeyi başardı. Dilek Taşı dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor ve Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor merak ediliyor. Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler olduğu araştırılıyor. Dilek Taşı dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor? Dilek Taşı dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

DİLEK TAŞI DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dilek Taşı dizisi Kanal D ekranlarında seyircisi ile her hafta buluşuyor.

DİLEK TAŞI DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Dilek Taşı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

DİLEK TAŞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dilek Taşı dizisi, İstanbul'un semtlerinde çekiliyor.

DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

DİLEK TAŞI OYUNCU KADROSU

Salih Bademci

Hazal Subaşı

Teoman Kumbaracıbaşı

Özge Özberk

Çiçek Dilligil

Perihan Savaş

Elif Doğan

Çiçek Dilligil

Afra Karagöz