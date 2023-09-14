Son dönemlerin popüler dizilerinden olan 'Dilek Taşı', izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizinin gerçek bir hikayeye dayanıp dayanmadığı konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Peki, Dilek Taşı dizisi gerçek hikaye mi? Dilek Taşı gerçek mi, uyarlama mı? Hangi diziden uyarlama? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı, ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Dilek Taşı dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Dilek Taşı'nın gerçek hikayesi araştırılmaktadır. Peki, Dilek Taşı dizisi gerçek hikaye mi? Dilek Taşı gerçek mi, uyarlama mı? Hangi diziden uyarlama? Detaylar haberimizde...

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

DİLEK TAŞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dilek Taşı dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşmektedir.

DİLEK TAŞI NE ZAMANI, HANGİ YILLARI ANLATIYOR?

Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor.