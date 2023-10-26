Salih Bademci'nin canlandırdığı Mustafa karakteri daha önceki bölümlerde cezaevi nakli sırasında yaşanan kaza sonucu kaçmıştı. "Dilek Taşı son bölümde neler oldu, Mustafa'yı askerler yakaladı mı?" Sorusu bugünkü bölüm sonunda yeniden gündeme gelirken "Dilek Taşı dizi Mustafa Yılmaz yakalandı mı?" Merak ediliyor. İşte detaylar...

Dilek Taşı dizi Mustafa Yılmaz yakalandı mı? Dilek Taşı son bölümde neler oldu, Mustafa'yı askerler yakaladı mı?

Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı'nda Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin akıbeti merak konusu oldu. Rona ailesinin evine çalışan olarak giren Mustafa'ya bir şok evin annesi Macide'den geldi ve Mustafa'nın fotoğrafları her yerde 'Aranıyo' ibaresiyle asıldı. Peki ama Dilek Taşı dizi Mustafa Yılmaz yakalandı mı? Dilek Taşı son bölümde neler oldu, Mustafa'yı askerler yakaladı mı? İşte detaylar…

DİLEK TAŞI DİZİ MUSTAFA YILMAZ YAKALANDI MI?

7. Bölüm henüz biterken son sahnede yaşananlar akıllara " Dilek Taşı son bölümde neler oldu, Mustafa'yı askerler yakaladı mı?" Sorusunu getirdi. Figen, Mustafa'yla görüşüp ona yardım etmek istedi. Mustafa, suçsuz olduğunu kanıtlamanın yollarını ararken askerlere yakalandı. Ancak Macide, hem Figen'i hem de Mustafa'yı dönüşü olmayan bir yola sürükledi. Mustafa, askerlere teslim olurken yeni bölümde neler olacağı şimdiden merak ediliyor.

DİLEK TAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU, MUSTAFA'YI ASKERLER YAKALADI MI?

7. bölüm hâlâ devam ederken, son sahnede yaşananlar, izleyicilerde "Dilek Taşı son bölümünde ne oldu, Mustafa askerler tarafından yakalandı mı?" sorularını uyandırdı. Figen, Mustafa ile görüşerek ona yardımcı olmaya karar verdi. Mustafa, suçsuzluğunu kanıtlamak için çareler ararken, askerler tarafından yakalandı.

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