Kanal D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı perşembe günü 6. Bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? DİLEK TAŞI DİZİ 6. BÖLÜM FULL İZLE! Mustafa ve Figen gerçeği öğrenecek mi? Dilek Taşı 6. Bölüm reklamsız, kesintisiz, tek parça izleme linki! Araştırması yapıyor.

Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Bu bölümde (6. Bölüm) Kenan ve Sevda beraber olur. Sevda, Kenan'ı avuçlarının içine alır. Mustafa ise Figen'i teselli eder. Figen ile Mustafa birbirlerini uzun uzun bakıp, ağlayıp sarılırlar. Öte yandan Ömer, Mustafa ve Figen'e Cemre hakkındaki gerçeği söyler. İşte DİLEK TAŞI DİZİ 6. BÖLÜM FULL İZLE! Mustafa ve Figen gerçeği öğrenecek mi? Dilek Taşı 6. Bölüm reklamsız, kesintisiz, tek parça izleme linki! Sorularına cevaplar…

DİLEK TAŞI DİZİ 6. BÖLÜM FULL İZLE!

Dilek Taşı, bugün (12 Ekim) 6. Bölümüyle yayınlandı. Diziyi kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler ise "Dilek Taşı 6. Bölüm full, reklamsız izle!" aramasını gerçekleştiriyorlar. Diziyi şu anda Youtube'dan izleyebilirsiniz. Youtube Dilek Taşı kanalında 6. Bölümün tamamı yayınlanmıştır.

DİLEK TAŞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosundaElif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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