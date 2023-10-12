Kanal D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı perşembe günü 6. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM İZLE! Dilek Taşı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman? Araştırması yapıyor.

DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM İZLE! Dilek Taşı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman?

Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de! Öte yandan Kenan ve Sevda beraber olur. Sevda, Kenan'ı avuçlarının içine alır. Mustafa ise Figen'i teselli eder. Figen ile Mustafa birbirlerini uzun uzun bakıp, ağlayıp sarılırlar. İşte Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM İZLE! Dilek Taşı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman? Sorularına cevaplar…

DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM İZLE

Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de yayınlanıyor. Bu perşembe günü yayınlanacak olan 7. Bölüm araştırılıyor. Öte yandan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dilek Taşı Yeni bölümüyle perşembe akşamı (19 Ekim) 20.00'de Kanal D'de! Diziyi TV'den ve bölüm sonrası yayınlanacak olan kanallarından Youtube'dan izleyebilirsiniz.

DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de! Dizinin 7. Bölümünün fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün 6. Bölümün bitmesinin ardından yeni bölümün fragmanının paylaşılması bekleniyor. Öte yandan Kenan ve Sevda beraber olur. Sevda, Kenan'ı avuçlarının içine alır. Mustafa ise Figen'i teselli eder. Figen ile Mustafa birbirlerini uzun uzun bakıp, ağlayıp sarılırlar.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosundaElif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı hangi kanalda, hangi gün, ne zaman, bu akşam var mı? DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM CANLI, FULL, REKLAMSIZ İZLE

DİLEK TAŞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.

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