Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Her perşembe sevenlerini ekrana kilitleyen Dilek Taşı hakkında "Dilek Taşı 6. bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman? Dilek Taşı hangi gün yayınlanıyor?" Soruları gündeme geldi. İşte detaylar…

DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM NE ZAMAN, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman? Dilek Taşı hangi gün yayınlanıyor?

"Dilek Taşı hangi gün yayınlanıyor?" Merak ediliyor. Senaristliğini Can Sinan'ın, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in üstlendiği Dilek Taşı dizisi için beklenen gün geldi çattı. Dram türünde olan ve birbirinden kaliteli oyuncuların yer aldığı dizi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı 6. bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) NE ZAMAN?

Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de Kanal D ekranlarından CANLI olarak izleyebilirsiniz. Dizinin tamamı ve fragmanları full izleme linkli Youtube kanallarından bölüm sonrası paylaşılmaktadır. Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yarın (6 Ekim) günü yayınlanacaktır. Dizi, fragmanı yayınladığında haberimize eklenecektir.

DİLEK TAŞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.