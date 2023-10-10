Kanal D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı perşembe günü 6. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, hangi gün oynuyor, bugün var mı? Dilek Taşı 6. Bölüm CANLI izle! araştırması yapıyor.

DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, hangi gün oynuyor, bugün var mı? Dilek Taşı 6. Bölüm CANLI izle!

Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de! Öte yandan Kenan ve Sevda beraber olur. Sevda, Kenan'ı avuçlarının içine alır. Mustafa ise Figen'i teselli eder. Figen ile Mustafa birbirlerini uzun uzun bakıp, ağlayıp sarılırlar. İşte DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, hangi gün oynuyor, bugün var mı? Dilek Taşı 6. Bölüm CANLI izle! Sorularına cevaplar…

DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de yayınlanıyor. Bu perşembe günü yayınlanacak olan 6. Bölüm araştırılıyor. Öte yandan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Dilek Taşıyeni bölümüyle perşembe akşamı (12 Ekim) 20.00'de Kanal D'de! Diziyi TV'den ve bölüm sonrası yayınlanacak olan kanallarından Youtube'dan izleyebilirsiniz.

12 EKİM DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN OYNUYOR, BUGÜN VAR MI?

Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de! Öte yandan Kenan ve Sevda beraber olur. Sevda, Kenan'ı avuçlarının içine alır. Mustafa ise Figen'i teselli eder. Figen ile Mustafa birbirlerini uzun uzun bakıp, ağlayıp sarılırlar.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosundaElif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

DİLEK TAŞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.