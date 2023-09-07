Senaristliğini Can Sinan'ın, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in üstlendiği Dilek Taşı dizisi için beklenen gün geldi çattı. Dram türünde olan ve birbirinden kaliteli oyuncuların yer aldığı dizi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı 2. bölüm fragmanı izle! Dilek Taşı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

DİLEK TAŞI KONUSU NE?

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

DİLEK TAŞI 2. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Dilek Taşı 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Oyuncular :