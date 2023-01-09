Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Dilek Sabancı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Dilek Sabancı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Dilek Sabancı kimdir? Dilek Sabancı kaç yaşında, nereli? Dilek Sabancı hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Dilek Sabancı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Dilek Sabancı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Dilek Sabancı kimdir? Dilek Sabancı kaç yaşında, nereli? Dilek Sabancı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

DİLEK SABANCI KİMDİR?

Adana'da dünyaya gelen Dilek Sabancı, babası Sakıp Sabancı'nın özellikle sosyal sorumluluk ve hayır işleri konularındaki misyonunu üstlenmiş olup, Hacı Ömer Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Başkanıdır. Dilek Sabancı aynı zamanda 1989 yılında kurmuş olduğu Vista Turizm ve Seyahat A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Dilek Sabancı başarılı öğrencilere ve sporculara kendi adına burs ve ödüller vermektedir. Kendisi engelli çocukların eğitimine, gelişmesine ve sportif faaliyetlerine verdiği destek ve katkılar nedeniyle çok sayıda ödül almıştır. Dilek Sabancı, Sabancı Vakfı kanalıyla çok sayıda kalıcı eserin yapımını üstlenerek, bu eserlerin toplumun hizmetine sunulmasını sağlamıştır. Bu eserlerden bazıları; İstanbul'da "Dilek Sabancı Anadolu Ticaret Meslek Lisesi" ve "Dilek Sabancı Parkı" Antalya'da "Dilek Sabancı Antalya Spor Salonu", Kocaeli'nde "Dilek Sabancı Gülen Yüzler Mesleki Rehabilitasyon ve İşyeri Merkezi", Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde "Dilek Sabancı Konservatuvarı" ve Mardin'de "Sakıp Sabancı Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi"dir. Dilek Sabancı'ya Mardin'e sağladığı katkılardan dolayı 28 Ocak 2016 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından ilk defa verilen "Fahri Doktora" unvanı verilmiştir.