70 yaşındaki Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de 25 Ekim'de Norwegian Spirit adlı gemiden Pasifik Okyanusu'na düştü. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar olumlu sonuç vermedi. Sevgilisi ve hayatı merak edilen Dilek Ertek araştırılıyor. Peki, Dilek Ertek sevgilisi kimdir? Dilek Ertek kimdir? Dilek Ertek nasıl öldü? Dilek Ertek kaç yaşında, bulundu mu?

Dilek Ertek'in okyanusa düşüp kaybolmasıyla ilgili iddialar kafa karıştırdı! Gözler kayıp mücevherler ve gizemli sevgilide

1995'in sonunda İstanbul'da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Peki, Dilek Ertek sevgilisi kimdir? Dilek Ertek kimdir? Dilek Ertek nasıl öldü? Dilek Ertek kaç yaşında, bulundu mu? İşte detaylar haberimizde...

DİLEK ERTEK SEVGİLİ BORA BORA KİMDİR?

Bora Bora 71 yaşındadır. Dilek Ertek ile sevgili olduğu biliniyor. İsviçreli olduğu söyleniyor. Bora Bora'nın Los Angeles'ta işlerinin olduğu da belirtiliyor.

DİLEK ERTEK OLAYI NEDİR?

Hürriyet'te yer alan habere göre, 71 yaşındaki Dilek Ertek, uzun süredir birlikte olduğu 74 yaşındaki İsviçreli erkek arkadaşıyla Güney Pasifik ülkesi Bora Bora'da doğum gününü kutlamak için 24 Ekim 2022 tarihinde Norwegian Spirit adlı kurvaziyer gemisine bindi. Geminin hareket etmesinin ertesi günü; sabah, öğle ve akşam yemeklerinde görünmeyen Dilek Ertek gece saat 03.00'te kayboldu, sevgilisi ise durumu saat 22.00'de gemi yönetimine bildirdi.

Dilek Ertek'in sevgilisi Bora Bora'nın gemi yönetimiyle konuşması sonrasında; güvertenin başında ve sonunda olan kameralar incelendi ve o saatte net olmayan bir karartının denize düştüğü görüldü. Gemi yönetimi, Dilek Ertek'in erkek arkadaşını ayrı bir odada gözlem altında tuttu. Gemi 3 gün sonra Tahiti'ye yanaştı. Polis tarafından sorgulanan İsviçreli adam, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı ve ülkesine geri döndü.

Gemide, Dilek Ertek'in kamarasına 2 gün sonra başka yolcu alındı. Normalde böyle durumlarda gemi mürettebatının sorgulanması, odanın detaylı incelenmesi ve yan odalardaki müşterilerin sorgulanması gerekir. Ancak hiçbiri yapılmadı, ayrıca kamera kayıtları verilmek istenmedi.

Tahiti, "Olay bizim sınırlarımızda olmadı" dedi fakat Dilek Ertek'in avukatları en yakın karanın Tahiti sorumluluğunda olduğunu savunuyor. Olaya müdahil olan avukatlar, gemiye de ayrı bir dava açmaya hazırlanıyor.

71 yaşındaki iş insanı, Bora Bora'da doğum günü kutlayacak ve oradan Los Angeles'a geçecekti. Mücevher takmayı sevdiği bilinen Dilek Ertek'in odasından hiç mücevher çıkmadı. Gemi yönetimi eşyaları teslim etti ama çantasında sadece kıyafetleri ve kişisel eşyaları vardı. Dilek Hanım'ın takılarının olmaması olaya farklı bir boyut kazandırdı.

DİLEK ERTEK KİMDİR?

Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan New York GIA'de pırlanta eğitimi aldı. 1982'de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu.

1995'in sonunda İstanbul'da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Çift 2004'te boşandı. Dilek Ertek'in Gökçe Atuk isminde bir oğlu var.