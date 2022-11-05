Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok kişi Dilek Ertek kimdir? Sorusunu merak ederek internet üzerinde araştırıyor. Konya dair en çok merak edilen sorular arasında Dilek Ertek ne işe yapıyor, mesleği ne? Sorusu da yer alıyor. Peki, Dilek Ertek kimdir? Dilek Ertek ne işe yapıyor, mesleği ne? Dilek Ertek hayatı ve biyografisi!

Dünyaca ünlü bir markanın Türkiye distribütörü olan ünlü iş insanı Dilek Ertek'in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi ile birlikte Dilek Ertek'in hayatı merak ediliyor ve araştırılıyor. Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından bir tanesinin uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek tatile gittiği Tahiti'de talihsiz bir kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Peki, Dilek Ertek kimdir? Dilek Ertek ne işe yapıyor, mesleği ne? Dilek Ertek hayatı ve biyografisi!

DİLEK ERTEK KİMDİR?

Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olanNew York GIA'de pırlanta eğitimi aldı. 1982'de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu. 1995'in sonunda İstanbul'da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.

1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Çift 2004'te boşandı. Dilek Ertek'in Gökçe Atuk isiminde bir oğlu var.