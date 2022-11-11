Dünyaca ünlü mücevher markasının distribütörü olarak bilinen Dilek Ertek'in ölüm haberi ile birlikte Dilek Ertek hangi mücevher markasının sahibi? Sorusu araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Dilek Ertek'in acı haberinin ardından hangi mücevher markasının sahibi olduğu araştırılıyor. Peki, Dilek Ertek hangi mücevher markasının sahibi? Dilek Ertek mesleği ne? Hangi markanın sahibi?

Türkiye'de dünyaca ünlü mücevher markasının distribütörü olan Dilek Ertek'in acı haberi geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. 70 yaşındaki Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de 25 Ekim'de Norwegian Spirit adlı gemiden Pasifik Okyanusu'na düşmüştü. Daha sonra gündeme gelen haberler ile birlikte Dilek Ertek hangi mücevher markasının sahibi? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Dilek Ertek hangi mücevher markasının sahibi? Dilek Ertek mesleği ne? Hangi markanın sahibi?

DİLEK ERTEK HANGİ MÜCEVHER MARKASININ SAHİBİ?

Türkiye'de lüks bir mücevher markasının distribütörü olan ünlü iş insanı Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti'de içinde bulunduğu tekneden düşerek hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle iş dünyasında deprem etkisi yaratan Ertek'in cansız bedenine ise hala ulaşılamadığı kaydedildi. Dilek Ertak'in henüz hangi markanın distribütörlüğü yaptığı konusundaki bilgiler açıklanmadı. Konu hakkında yeni gelişmeler kaydedildiğinde haberimiz güncellenecektir.

TEKNEDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti'de içinde bulunduğu tekneden denize düşerek hayatını kaybetti.