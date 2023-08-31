Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Dilek Cesur hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Dilek Cesur'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Dilek Cesur kimdir? Dilek Cesur kiminle evli, eşi kim?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Dilek Cesur hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Dilek Cesur'un hayatını araştırıyor. Peki, Dilek Cesur kimdir? Dilek Cesur kiminle evli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

DİLEK CESUR KİMDİR?

Dilek Cesur, 1984 senesinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Cesur, NLP ve çocuklarda bilişsel davranış terapisi alanlarında eğitimler aldı. Evli olan Dilek Cesur iki çocuk sahibidir.

DİLEK CESUR KİMİNLE EVLİ?

İki çocuk annesi olan Cesur, Abdurrahman Cesur ile evlidir. Abdurrahman Cesur hakkında detaylı bilgi henüz bilinmemekte.

DİLEK CESUR'UN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Dilek Cesur, "@dilekcesur_" kullanıcı adı ile intagramda paylaşım yapıyor.