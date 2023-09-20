Ünlü sanatçı Dilberay'ın hayatının anlatıldığı film hakkında merak edilenler artıyor. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler için araştırmalar sürüyor. Peki, Dilberay filminin konusu ne? Dilberay oyuncu kadrusu! Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

Dilberay filminin konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Dilberay'ı canlandıran Büşra Pekin'in performansı ve filmde yer alan diğer oyuncuların performansları merakla bekleniyor. Peki, Dilberay filminin konusu ne? Dilberay oyuncu kadrusu! Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

DİLBERAY FİLMİNİN KONUSU NE?

Dilberay, Türk ses sanatçısı Dilber Ay'ın biyografisini konu alan Türk biyografik ve dram filmidir.

DİLBERAY OYUNCU KADROSU!

Büşra Pekin

Ayberk Pekcan

Nursel Köse

Zeliha Kendirci

Deniz Hamzaoğlu

Selen Uçer

DİLBERAY KİMDİR?



Barak havaları ve 1981 yılında söylediği "Meyrik" türküsüyle Türkiye'de büyük bir kitlenin sevgisini kazandı; "Tavukları pişirmişem" olarak bilinen Adıyaman türküsü ile fenomen haline geldi.[1] 2011-2015 yılları arasında tam teşekküllü bir hapishane simülasyonu içinde, demir parmaklıkların ardından arabesk şarkılar seslendirdiği "Kadere Mahkûmlar" adlı televizyon programını sundu. Türkücü, 2012 yılında ana akım televizyonlara konuk olmaya başladıktan sonra hızla popüler kültür ikonuna dönüştü.

Erkeksi, güçlü, sert, özgüveni yüksek bir imaj yaratan Dilber Ay, seslendirdiği hüzünlü türküler ve arabesk formundaki şarkıların yanı sıra sinema filmlerinde aldığı roller, televizyonda yaptığı reytingi yüksek programlar, rol aldığı reklam filmleri ile hatırlanır. Hayat öyküsü 2021 yılında çekilen Dilberay adlı filme konu olmuştur.