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Dilber yeni bölüm ne zaman? Dilber CANLI izle!

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Kanal D kış sezonu için planlanan yeni dizi "İnci Taneleri" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Dilber yeni bölüm ne zaman? Dilber CANLI izle!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. Dilber yeni bölüm ne zaman? Dilber CANLI izle!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem, Dilber yüzünden zor durumda kalıyor. Dilber'in Azem'e duyduğu hisler, Zahir'i harekete geçiriyor. Zahir Azem ve Dilber'in üzerine gidiyor. Ancak Azem, Zahir'den çekinmiyor ve karşılık veriyor. Peki Azem, Dilber'i korurken başkalarına zarar gelmesinin önüne geçebilecek mi?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

DİLBER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İnci Taneleri bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İnci Taneleri Gündem Magazin Kültür Sanat Haberler

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