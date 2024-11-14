Dilber dansı izle! 14 Kasım İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı ve 22. bölümde neler olacak?

Dilber dansı izlemek isteyen seyirciler, İnci Taneleri 22. bölüm Dilber dansı izleme linkini araştırıyorlar. 14 Kasım Perşembe günü yayınlanan İnci Taneler dizisi Dilber dansıyla gündeme geliyor. İnci Taneleri yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizdedir…

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir'in kaybolmasının ardından Cihan, Azem'e giderek ondan yardım ister. Cihan ve Azem Nehir'i bulmak için harekete geçerler. Nehir, öldü mü? Dilber, Azem'in kendisini sevmediği düşüncesine kapılır. Azem ise Piraye'ye katil olmadığını söyler.

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, içinde taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İNCİ TANELERİ DİLBER DANSI İZLE