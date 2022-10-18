Son zamanların parlayan yıldızlarından biri olan Dilaray Yeşilyaprak, izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Flora karakterini canlandıracak Dilaray Yeşilyaprak araştırılıyor. Peki, Dilaray Yeşilyaprak kimdir? Dilaray Yeşilyaprak kaç yaşında, nereli? Dilaray Yeşilyaprak hayatı ve biyografisi nedir?

Son zamanların en beğenilen oyuncularından biri olan Dilaray Yeşilyaprak, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Peki, Dilaray Yeşilyaprak kimdir? Dilaray Yeşilyaprak kaç yaşında, nereli? Dilaray Yeşilyaprak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DİLARAY YEŞİLYAPRAK KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu, lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Maltepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Temel Oyunculuk ve Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır. Hemen akabinde ise oyunculuk dünyasına giriş yapmıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mavera dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu dizi de Asife karakterine hayat vermiştir. Resmi instagram hesabından Asife karakteri için şu ifadelere yer vermiştir.

Boyu 1.65 cm, kilosu ise 50'dir. 2021 yılı itibariyle güzel oyuncunun yaşı 26'dır. Göz rengi ela, saç rengi ise kahverengi'dir.

TRT 1 ekranlarında yayınlanmış olan Benim Adım Melek adlı dizide oynamış ve Meryem karakterini canlandırmıştır. Özellikle ekran severler tarafından rol aldığı Hercai dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile hafızalarda yer edinmeyi başarmıştır.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Flora karakterine hayat veriyor.