Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı belli oldu. İzleyiciler, yeni gelin ve kaynananın kim olduğunu merak ediyor. Dilara Selçelik'in kim olduğu araştırılıyor. Kanal D'nin popüler yarışma programı, hafta birincilerine 10 altın bilezik ödülü veriyor. Peki, Dilara Selçelik kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dilara Selçelik kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

DİLARA SELÇELİK KİMDİR?

Gelinim Mutfakta programının 299. Haftasının yarışmacısı belli oldu. Kanal D'nin başarılı yarışması Gelinim Mutfakta'nın 1491. Bölümde yarışmaya katılan 299. Haftasının yarışmacısı belli oldu. Yeniyarışmacı Gelin Dilara Selçelik ve kayınvalidesi Aysel Selçelik oldu.

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor.