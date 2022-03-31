Dilara Kurşun kimdir? Model Dilara Kurşun kaç yaşında, nereli? Dilara Kurşun hayatı ve biyografisi!

Yaşadığı talihsizlik ile birlikte hayatı merak edilen Dilara Kurşun kimdir? soruları merak ediliyor. 2019 Miss Turkey Güzellik Yarışmasıyla tanınan Dilara Kurşun kimdir? Model Dilara Kurşun kaç yaşında, nereli? Dilara Kurşun mesleği nedir? Dilara Kurşun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin...

DİLARA KURŞUN KİMDİR?

Dilara Kurşun, 2019 Miss Turkey Güzellik Yarışmasıyla tanınan modeller arasında yer almıştır.

DİLARA KURŞUN NEDEN GÜNDEM OLDU?

Sabah'ta yer alan habere göre, Sema Uyanık ile Tufan Kılıç araçlarıyla seyir halindeyken birbirini geçmeye çalıştı. Yarım kalan olay sonrası ikamet ettikleri sitenin girişinde karşılaşan taraflar, yeniden tartışmaya başladı. Araçlarından inen taraflar birbirine sinkaflı sözler söylemeye başladı. Tartışmanın başlamasıyla araçtan inen model Dilara Kurşun, Kılıç'ın yanına gittiğinde ise Ertan Uyanık'ın eşi de aracından inince tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre; Sena Uyanık, Dilara Kurşun'u saçlarından sürükleyerek yüzünü tırnaklayarak darp ederken, Ertan Uyanık ise Tufan Kılıç'a yumruk attı. Kurşun, Sena Uyanık'a saldırırken, Kılıç ise Ertan Uyanık'a kafa attı. Tarafları site güvenliği sakinleştirdi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yaşanan kavga sonrası tarafların şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilara Kurşun

Dilara Kurşun

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