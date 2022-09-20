Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalistinin açıklanmasının ardından geçen senenin birincisi Dilara Korkmaz merak konusu oldu. Peki, Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Dilara Korkmaz ablası kim? Dilara Korkmaz Instagram hesabı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin açıklanmasının ardından geçen senenin birincisinin Dilara Korkmaz'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Dilara Korkmaz ablası kim? Dilara Korkmaz Instagram hesabı!

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Miss Turkey 2021 güzeli Dilara Korkmaz seçilmiştir. 23 yaşında ve 1,77 boyunda olan Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finans bölümünde yüksek lisans yapıyor. Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçekleşen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.

DİLARA KORKMAZ ABLASI KİM?

Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz'dır. Dilay Korkmaz 2010 yılında gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında dördüncü olmuştur.

DİLARA KORKMAZ INSTAGRAM HESABI!

Dilara Korkmaz'ın @dilarakorkmaz_ kullanıcı adıyla 129bin takipçisi bulunmaktadır.