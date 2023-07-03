Sosyal medya fenomeni Dilara Kaçmaz vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evliliği bir hayli konuşulan Dilara Kaçmaz yeniden gündem oldu. Peki, Dilara Kaçmaz neden boşandı, boşandı mı? Dilara Kaçmaz eşiyle ayrılıyor mu? Dilara Kaçmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

'Gögsündeki Uykumu Bölme' isimli kitabında yazarı olan sosyal medya fenomeni Dilara Kaçmaz eşinden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki, Dilara Kaçmaz neden boşandı, boşandı mı? Dilara Kaçmaz eşiyle ayrılıyor mu? Dilara Kaçmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

DİLARA KAÇMAZ NEDEN BOŞANDI, BOŞANDI MI?

Sosyal medya fenomeni olan Dilara Kaçmaz'ın evliliği sosyal medyada çok konuşuluyor. Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı videolarla ünlenen Kaçmaz araştırılıyor. Dilara Kaçmaz yaptığı açıklamada eşinden boşandığı doğruladı. İşte Kaçmaz'ın yaptığı açıklama:

'Son zamanlarda evliliğimizde sorunlar yaşamaya başladık ve bunu aşamadık çocuğumuzun olduğunun farkındayız ama anlaşmalı olarak bitirmeye karar verdik sizden ricam bu dönemde üzerime gelmeyin zor bir dönemden geçiyorum ama bu zamana kadar çok şeyi aştım bunu da aşacağım anlayışınız için çok teşşekkür ederim hakkımızda hayırlısı olsun.' şeklinde açıklama yaptı.

DİLARA KAÇMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

5 Ocak 1996 yılında doğan Dilara Kaçmaz, oğlak burcudur. Sakarya'da doğan Kaçmaz, şu an İstanbul'da yaşamaktadır. Çektiği videolarla dikkat çeken isimlerden olan Dilara Kaçmaz, 1.62 boyunda ve 54 kilogramdır. Tiktok videolarında genellikle dans ettiği içerikler, playback parçalar ve ağır çekim videolar bulunmaktadır.

Tiktok hesabında dört milyondan fazla takipçisi olan Tiktoker Dilara Kaçmaz'ın yüz elli milyona yakın beğenisi bulunuyor. Youtube kanalında da videoları bulunmakta ve yarım milyona yakın abonesi bulunur.