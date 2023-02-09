Son dakika gelen haberlere göre Show haber sunucusu Dilara Gönder istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa kararı aldığını bildirdi. Peki, Dilara Gönder nerede, yok mu, neden yok, hangi kanala geçti? Dilara Gönder Show TV'de neden yok? Dilara Gönder istifa mı etti? İşte detaylar...

Show Haber'i izleyenler Dilara Gönder'i ekranda göremeyince, Dilara Gönder nerede, yok mu, neden yok, hangi kanala geçti? Dilara Gönder Show TV'de neden yok? Dilara Gönder istifa mı etti? merak etti. Peki, Dilara Gönder kanaldan istifa mı etti? Neden istifa etti? İşte ayrıntılar...

DİLARA GÖNDER YOK MU, NEDEN YOK, İSTİFA MI ETTİ?

Dilara Gönder bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Show TV'den istifa ettiğini duyurdu. Buna göre Dilara Gönder kanalda yer almayacak. Dilara Gönder hangi kanala geçecek henüz bilinmiyor.

Dilara Gönder'in Twitter paylaşımı:

"Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim."

DİLARA GÖNDER HANGİ KANALDA?

Dilara Gönder yeni bir kanala geçecek mi henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

DİLARA GÖNDER KİMDİR?

Dilara Gönder (d. 17 Haziran 1983, Herrenberg) Türk televizyon sunucusu ve oyuncudur.

Gönder İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ve ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi.

Fenerbahçe TV'de "MusicBox" isimli programla sunuculuk hayatına başladı. 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve 2,5 yıl çalıştı. Ardından TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve röportajlar yaptı. 2010 yılında NTV Spor'a transfer oldu. Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2013 yılında NTV'de "Zor İşler" isimli birbirinden zor mesleklerin tanıtıldığı, bizzat kendisinin deneyimleyerek sunduğu programı yaptı. 2014 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan "Ne Diyosuun" adlı dizide başrol olarak rol aldı ve bu onun ilk oyunculuk deneyimi oldu. 2015 yılında NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Yeter ki İste" programını yaptı.Program engellenen vatandaşlarımızın başarı öyküleri üzerineydi. 2015 yılında NTV ve E2'de "Lingo" isimli kelime yarışma programını sundu. Daha sonra Star TV'de yayınlanan Sil Baştan dizisinde Gizem Dereli karakterini canlandırmıştır. 26 Aralık 2016'da Selim Yalın ile evlendi. 23 Ağustos 2021'den itibaren Show TV'de haber sunuculuğu yapmaktadır.